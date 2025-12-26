В Кремле оценил статью The Bloomberg о "плане Кирилла Дмитриева".

В Москве сообщили, что до достижения урегулирования в украинском конфликте вряд ли можно говорить о чем-то конкретном в вопросе расширения экономического сотрудничества между Россией и США. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 13 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал СМИ недавнюю публикацию западного нjвостного агентства The Bloomberg о якобы направленном в Вашингтонcкую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе плане экономического взаимодействия. В прессе назвали документ "планом Кирилла Дмитриева". В материале также говорится о возможности создания совместных с предприятий и расчетов в долларах.

В настоящий момент де-факто ситуация такая, что на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном, и пока это ограничивается обсуждениями. Но по мере того, и если мы продвинемся по пути мирного урегулирования, то тогда это может уже перейти в прикладную плоскость. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков уверен в возвращении иностранных брендов.

