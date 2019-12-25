Он подчеркнул, что, в основном, чиновники — это люди, работающие очень много, честно и на благо страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о чиновниках фразой "в семье не без урода". Так он прокомментировал данные опроса "Фонда общественного мнения". Он показал, что 61% респондентов назвали плохой работу российских чиновников.

Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

При этом он подчеркнул, что, в основном, чиновники — это люди, работающие очень много, честно и на благо страны, достойно выполняющие свои обязанности.

Песков, однако, признал, что есть и плохие чиновники, которые работают недобросовестно. По мнению чиновника, именно это и создаёт неверное ощущение у населения.

Ранее мы писали, что в Кремле заявили об отсутствии решений по назначению Чубайса.

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