Песков ответил на слова Зеленского о неактуальности переговоров с Россией

По его словам, в Кремле тему переговоров также считают неактуальной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о неактуальности переговоров с Россией. Об этом он заявил журналистам.

По словам Пескова, сейчас в Кремле тему переговоров также считают неактуальной, так как для них нет никакого фундамента. Он также отметил, что шаги, предпринимаемые Киевом для якобы завершения конфликта, не приведут к урегулированию ситуации.

"Формулу мира" пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом, ну а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что у России есть варианты обхода "алмазного пакета" санкций.

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