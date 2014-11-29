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Песков ответил на слова Зеленского о неактуальности переговоров с Россией

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По его словам, в Кремле тему переговоров также считают неактуальной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о неактуальности переговоров с Россией. Об этом он заявил журналистам.

По словам Пескова, сейчас в Кремле тему переговоров также считают неактуальной, так как для них нет никакого фундамента. Он также отметил, что шаги, предпринимаемые Киевом для якобы завершения конфликта, не приведут к урегулированию ситуации.

"Формулу мира" пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом, ну а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что у России есть варианты обхода "алмазного пакета" санкций.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир зеленский, дмитрий песков, президент украины, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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