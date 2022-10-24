Песков: у России есть варианты обхода "алмазного пакета" санкций

По его словам, в России готовились к новым санкциям.

У России есть варианты обхода "алмазного пакета" санкций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций, опубликованный Евросоюзом. В него включили экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. По словам Пескова, в России готовились к новым санкциям.

Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, и они будут реализовываться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что в в Кремле следят за выборами в Сербии.

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