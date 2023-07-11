Песков: ответ на прием Швеции в НАТО будет аналогичным ответу на вступление Финляндии

В Кремле отметили, что последствия этого решения будут негативными.

Ответ на прием Швеции в НАТО будет аналогичным ответу на вступление Финляндии в альянс. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле оценили заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился направить в парламент страны бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в организацию. Песков отметил, что последствия этого решения будут негативными.

Ранее Песков заявил, что Турцию не хотят видеть в Европе.

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