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Песков: Турцию не хотят видеть в Европе

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Он посоветовал турецким партнерам не носить розовые очки.

Турцию не хотят видеть в Европе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Анкара может ориентироваться на Запад, как это было ранее в истории Турецкой Республики. При этом Песков считает, что сами европейцы не хотят видеть Турцию. Он посоветовал турецким партнерам не носить розовые очки, а называть вещи своими именами.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в России из-за курса рубля.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, европа, пресс-секретарь президента россии, турция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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