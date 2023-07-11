Песков: Турцию не хотят видеть в Европе

Он посоветовал турецким партнерам не носить розовые очки.

Турцию не хотят видеть в Европе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Анкара может ориентироваться на Запад, как это было ранее в истории Турецкой Республики. При этом Песков считает, что сами европейцы не хотят видеть Турцию. Он посоветовал турецким партнерам не носить розовые очки, а называть вещи своими именами.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в России из-за курса рубля.

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