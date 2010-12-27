Дмитрий Песков считает позором для Грузии эфир на "Рустави 2", в котором оскорбили Путина

Поведение журналиста Песков назвал недостойным грузинского народ.

Дмитрий Песков отреагировал на слова грузинского журналиста, оскорбившего президента России в прямом эфире.

Оскорбления в адрес нашей страны и нашего президента абсолютно неприемлемы. Это недостойно грузинского народа и большой позор для Грузии прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Владимира Путина

Спикер добавил, что подобное поведение может еще больше спровоцировать напряженность в российско-грузинских отношениях. Он добавил, что нецензурная брань и оскорбления лидера страны недостойны для грузинского народа. Оправдать действия журналиста "Рустави 2" нельзя даже если они были спровоцированы со стороны.

Дмитрий Песков заметил, что в Грузии все чаще наблюдаются русофобные выходки. Он связал эти обострения с неготовностью местной власти повлиять на экстремистов.

Мы с вами вместе наблюдем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков. Все это - не что иное, как последствие нежелания или неготовности государства приструнить экстремистских молодчиков резюмировал пресс-секретарь

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД России прокомментировало нецензурную брань грузинского журналиста в адрес Путина.

Фото: Спутниковое телевидение/ Вконтакте