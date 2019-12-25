Песков отреагировал на намерение Навального подать на него в суд

Он заявил, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на намерение политика Алексея Навального подать на него в суд за слова о том, что оппозиционер сотрудничает с иностранными спецслужбами.

Отвечая на вопросы журналистов, чиновник посоветовал перечитать им его вчерашнее высказывание.

Это является ответом на ваш вопрос. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Накануне Песков заявлял, что сотрудники ЦРУ дают инструкции Навальному не в первый раз— информация об этом и ранее появлялась в сети. Чиновник считает, что с Навальным работают инструкторы, а инструкции, которые тот получает, очевидны.

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