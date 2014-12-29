В Кремле прокомментировали слова Зеленского о том, что русские и украинцы - не один народ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг желание России разместить свой флаг на Украине. Такое заявление чиновник сделал во время брифинга с журналистами. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что Москва с уважением относится к суверенитету соседнего государства.

Нет, у нас нет желания российский флаг разместить на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины, но, конечно, не можем как-то позитивно реагировать на подобные слова президента Зеленского. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что ранее глава Украины сообщил прессе о том, что отказывается признавать русских и украинцев одним народом. Он добавил, что в обратном случае на Охотном ряду "развевался бы желто-голубой флаг". Песков затруднился в анализе причин высказываний иностранного политика. Он не исключил, что слова Зеленского могут быть выдернуты из контекста.

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Фото: YouTube/Россия-2