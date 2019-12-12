Песков опроверг запрет шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента РФ отреагировал на реплику юмориста о том, что на российском ТВ господствует цензура и существует запрет на упоминание в шутках Владимира Путина. Дмитрий Песков ответил на оба вопроса "отрицательно".
В интервью уральскому сайту Брекоткин заявил, что на телевидении усилилась цензура, а упоминание Владимира Путина сравнивается с "Волан-де-Мортом", о котором нельзя говорить.
Ранее мы сообщали о том, что Кремль отреагировал на заявления о победе Путина на "нормандском саммите".
Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News
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