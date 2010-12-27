Песков прокомментировал информацию о списанной диссертации Путина

Пресс-секретарь заявил, что все было не так.

6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал опровержение информации о том, что Путин не является автором своей диссертации.

Представитель президента не выступил перед журналистами с долгой аргументированной речью, а кратко заявил, что эту ситуацию бессмысленно комментировать, так как информация ложна, сообщает РИА Новости. Также Песков добавил, что сама информация о Владимире Литвиненко, который, якобы, написал диссертацию Путина "не носит полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что дочь ректора Горного университета Литвиненко назвала настоящего автора диссертации Путина.