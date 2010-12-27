Дочь ректора Горного университета Литвиненко назвала настоящего автора диссертации Путина

Близкая родственница ректора Горного университета обвинила его в незаконном написании диссертации Владимиру Путину. По словам дочери Литвиненко, отец изготовил ее на безвозмездной основе в качестве “благодарности” за назначение на должность в высшем учебном заведении.
Заявление о том, что президент России не писал самостоятельно диссертацию, высказала в прямом эфире “Радио Свободы” Ольга Литвиненко, дочь действующего ректора Горного университета в Петербурге. Действия отца женщина посчитала” нелегальным бизнесом”. По словам спикера, Литвиненко также организовал систему продажи выпускных работ и обеспечивание “удачной” предзащитой и защитой.
Напомним, что написание диссертации проходило в 1997 году. Именно в тот период Литвиненко взял отпуск, а на дачу семьи привезли ксерокс. Также Ольга отметила, что никогда не видела президента России у них дома: политик не приезжал и не консультировался с руководителем работы.
Фото: пресс-служба президента РФ
Ректор (проректор) это начальник, когда начальники диссертации писали? Обычно им пишут...
Сколько интересно заплатили это фурсетке.
Что-то за 18 предыдущих лет никто не поднимал этот вопрос, и вдруг перед выборами президента это "обнаружилось"!
Tagilchanin , не допустимо, что бы человек стоял у власти по 15-20 и более лет. Это кончается крахом государства. Пример- СССР. Его развалил не запад , а развалил заговор партверхушки с КГБ. Все друзья ****** миллиардеры, причём не рублёвые. Это полнейшее беззаконие и насмешка над народом. В этом права Собчак !
Скоробогатов Владимир , Меркель рулит тоже долго и Германия тоже развалится?
Скоробогатов Владимир , Тебя или"красоту" неписанную выбрали ,бы бы довалили всё до конца "Цицерон" местного разлива. .