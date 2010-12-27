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Дочь ректора Горного университета Литвиненко назвала настоящего автора диссертации Путина
Сегодня, 8:34
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lesjasap
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Дочь ректора Горного университета Литвиненко назвала настоящего автора диссертации Путина

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Ольга Литвиненко рассказала СМИ об авторе диссертации Путина.

Близкая родственница ректора Горного университета обвинила его в незаконном написании диссертации Владимиру Путину. По словам дочери Литвиненко, отец изготовил ее на безвозмездной основе в качестве “благодарности” за назначение на должность в высшем учебном заведении. 

Заявление о том, что президент России не писал самостоятельно диссертацию, высказала в прямом эфире “Радио Свободы” Ольга Литвиненко, дочь действующего ректора Горного университета в Петербурге. Действия отца женщина посчитала” нелегальным бизнесом”. По словам спикера, Литвиненко также организовал систему продажи выпускных работ и обеспечивание “удачной” предзащитой и защитой.

Напомним, что написание диссертации проходило в 1997 году. Именно в тот период Литвиненко взял отпуск, а на дачу семьи привезли ксерокс. Также Ольга отметила, что никогда не видела президента России у них дома: политик не приезжал и не консультировался с руководителем работы.

Фото: пресс-служба президента РФ

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Теги: автор , владимир путин , горный институт , диссертация , литвиненко
Категории: Новости СПб

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    vmo
    Сегодня 9:41

    Сколько интересно заплатили это фурсетке.

    0
    Сегодня 8:59

    Что-то за 18 предыдущих лет никто не поднимал этот вопрос, и вдруг перед выборами президента это "обнаружилось"!

    0
      Сегодня 9:24

      Tagilchanin ,  не допустимо, что бы человек стоял у власти по 15-20 и более лет. Это кончается крахом государства. Пример- СССР. Его развалил не запад , а развалил заговор партверхушки с КГБ. Все друзья ****** миллиардеры, причём не рублёвые. Это полнейшее беззаконие и насмешка над народом. В этом права Собчак !

      0
        vmo
        Сегодня 9:46

        Скоробогатов Владимир ,  Тебя или"красоту" неписанную выбрали ,бы бы довалили всё до конца "Цицерон" местного разлива. .

        0

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