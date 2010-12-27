Дочь ректора Горного университета Литвиненко назвала настоящего автора диссертации Путина

Ольга Литвиненко рассказала СМИ об авторе диссертации Путина.

Близкая родственница ректора Горного университета обвинила его в незаконном написании диссертации Владимиру Путину. По словам дочери Литвиненко, отец изготовил ее на безвозмездной основе в качестве “благодарности” за назначение на должность в высшем учебном заведении.

Заявление о том, что президент России не писал самостоятельно диссертацию, высказала в прямом эфире “Радио Свободы” Ольга Литвиненко, дочь действующего ректора Горного университета в Петербурге. Действия отца женщина посчитала” нелегальным бизнесом”. По словам спикера, Литвиненко также организовал систему продажи выпускных работ и обеспечивание “удачной” предзащитой и защитой.

Напомним, что написание диссертации проходило в 1997 году. Именно в тот период Литвиненко взял отпуск, а на дачу семьи привезли ксерокс. Также Ольга отметила, что никогда не видела президента России у них дома: политик не приезжал и не консультировался с руководителем работы.

Фото: пресс-служба президента РФ