Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что на территории резиденции главы государства в Ново-Огареве ведутся строительные работы. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, данная публикация принадлежит изданию, которое было ранее внесено в реестр источников, распространяющих запрещенную информацию.
Я, честно говоря, не знаю. Если не ошибаюсь, это же запрещенный сайт [на котором размещена публикация] у нас в стране. Мы его не читаем. Запрещенное издание.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Он подчеркнул, что в настоящее время никаких строительных работ на территории резиденции не ведется.
Издание "МБХ Медиа", сайт которого ранее Министерство юстиции РФ внесло в реестр запрещенной информации, опубликовало материал, авторы которого утверждают, что в Ново-Огареве ведется "тайная стройка", на которую потрачено от 20 до 50 миллиардов рублей. Сообщается, что на эти деньги планируется возвести больницу, ледовую площадку и гостиницу. По утверждению журналистов, площадь стройки составляет 107 тысяч квадратных метров.
Ранее в Кремле прокомментировали просьбу жителей омской деревни к Меркель починить дорогу.
Фото: kremlin.ru
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