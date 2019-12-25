Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево

Представитель Кремля отметил, что информацию распространил запрещенный сайт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что на территории резиденции главы государства в Ново-Огареве ведутся строительные работы. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, данная публикация принадлежит изданию, которое было ранее внесено в реестр источников, распространяющих запрещенную информацию.

Я, честно говоря, не знаю. Если не ошибаюсь, это же запрещенный сайт [на котором размещена публикация] у нас в стране. Мы его не читаем. Запрещенное издание. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что в настоящее время никаких строительных работ на территории резиденции не ведется.

Издание "МБХ Медиа", сайт которого ранее Министерство юстиции РФ внесло в реестр запрещенной информации, опубликовало материал, авторы которого утверждают, что в Ново-Огареве ведется "тайная стройка", на которую потрачено от 20 до 50 миллиардов рублей. Сообщается, что на эти деньги планируется возвести больницу, ледовую площадку и гостиницу. По утверждению журналистов, площадь стройки составляет 107 тысяч квадратных метров.

Ранее в Кремле прокомментировали просьбу жителей омской деревни к Меркель починить дорогу.

Фото: kremlin.ru