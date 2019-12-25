В Кремле прокомментировали просьбу жителей омской деревни к Меркель починить дорогу

Дмитрий Песков заявил, что власти деревни проявили халатность в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти деревни Верхний Карбуш Омской области, жители которого обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу, проявили халатность и проигнорировали эту ситуацию. Об этом информирует агентство ТАСС.

В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. Они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, в начале лета жители Верхнего Карбуша записали видеообращение к Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать деревенскую дорогу. Они отметили, что на протяжении многих лет местные власти игнорируют этот запрос. К Меркель они решили обратиться, потому что деревня была основана русскими немцами. У многих жителей сохранились немецкие корни.

Депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова сообщила, что в обращении представитель ФРГ Надин Вахтер поблагодарила россиян за их просьбу. Однако в помощи им было отказано, так как "вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ".

Ранее Песков высказался о допуске зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок.

Фото: kremlin.ru