Песков опроверг перенос Гран-при "Формулы-1" в Петербург

На самом деле президент России не обсуждал этот вопрос с организаторами соревнования.

Пресс-секретарь президента России опроверг сведения о том, что Владимир путин проводит переговоры о переносе "Формулы-1" из Сочи в Петербург. Ранее британские журналисты заявили, что лидер государства проводит с руководством сочинского этапа соревнования подобные обсуждения.

Нет, это не так прокомментировал эксперт

Издание Daily Mail даже опубликовал информацию относительно строительства новой трассы под городом, которая будет предназначена для гоночного турнира. Дорого должна якобы разместиться в 25 километрах от Петербурга. Деньги на строительство должны пойти из федерального бюджета.

Российские журналисты сообщили, что в случае удачных переговоров, Петербург сможет принять "Формулу-1" уже в 2021 году.

Напомним, что Гран-при "Формулы-1" проводят в Сочи с 2014 года. Там же организовываются мероприятия "Формулы-2" и "Формулы-3". Ближайшие гонки состоятся с 27 по 29 сентября.

Ранее Piter.tv писал о том, что гонщика "Формулы-1" Даниила Квята встретили в Петербурге.

Фото: Kremlin.ru

