Гонщика "Формулы-1" Даниила Квята встретили в Петербурге

При этом демонстрационные заезды команды россиянина в Петербурге были отменены.

В субботу днем в центре Петербурга были запланированы показательные заезды команды Toro Rosso – участников гоночной серии "Формула-1". В Северной столице особенно ждали российского участника "королевских гонок" – Даниила Квята. Однако болельщиков, отстоявших очередь у Исаакиевской площади, ждало разочарование.

Как уточнили Piter.TV организаторы, отмена заездов произошла по не зависящим от них причинам.

Несмотря на это, для петербуржцев были представлены гоночные болиды, кроме того Даниил Квят пообщался со зрителями и раздал автографы. За этим понаблюдал наш корреспондент.

Даниил Квят является вторым в истории российским гонщиков "Формулы-1". Первым был Виталий Петров из Петербурга. Отметим, что Квят занял третье место на недавнем "Гран-при Германии".

Фото, видео: Piter.TV