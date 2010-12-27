Гонщик "Формулы-1" Даниил Квят проведет показательные заезды в Петербурге

Он совершит по Адмиралтейскому проспекту четыре 15-минутных заезда.

В субботу, 24 августа в Петербурге состоятся показательные заезды "Торо Россо". На них выступит российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, сообщили "Nevasport".

Даниил совершит по Адмиралтейскому проспекту четыре заезда по 15 минут.

В текущем гоночном сезоне он занимает 14-е место в личном зачете чемпионата мира. На гран-при в Австрии он занял 17-е место.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге могут провести этап гоночной серии "Формула-E".

Фото: Pixabay; danydk1 / Instagram