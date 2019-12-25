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Песков опроверг наличие у Путина двух одинаковых кабинетов для сокрытия его местоположения
Сегодня, 13:34
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matveyvn

Песков опроверг наличие у Путина двух одинаковых кабинетов для сокрытия его местоположения

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У президента множество кабинетов в разных городах страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина двух одинаковых кабинетов для сокрытия его местоположения.

По словам чиновника, данная информация — часть информационной атаки, которая не может добиться цели.

Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что у президента множество кабинетов в разных городах страны. При этом, отметил Песков, информация о передвижениях главы государства считается государственной тайной.

Ранее Госдума России приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.

Фото: pixabay.com

Теги: кабинеты, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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