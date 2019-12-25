Песков опроверг наличие у Путина двух одинаковых кабинетов для сокрытия его местоположения

У президента множество кабинетов в разных городах страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина двух одинаковых кабинетов для сокрытия его местоположения.

По словам чиновника, данная информация — часть информационной атаки, которая не может добиться цели.

Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что у президента множество кабинетов в разных городах страны. При этом, отметил Песков, информация о передвижениях главы государства считается государственной тайной.

Ранее Госдума России приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.

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