Песков опроверг наличие у Путина двух одинаковых кабинетов для сокрытия его местоположения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина двух одинаковых кабинетов для сокрытия его местоположения.
По словам чиновника, данная информация — часть информационной атаки, которая не может добиться цели.
Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он подчеркнул, что у президента множество кабинетов в разных городах страны. При этом, отметил Песков, информация о передвижениях главы государства считается государственной тайной.
Ранее Госдума России приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.
Фото: pixabay.com
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