Песков оценил возможность подключения Россельхозбанка к SWIFT

В Кремле рассказали о надеждах на черноморскую инициативу.

Эквивалентные разблокированию варианты подключения Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются членами зерновой сделки. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 18 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник уточнил, что у страны есть надежды на то, что после продления черноморской инициативы ситуация с реализацией российской части пакетного соглашения улучшится. Таким образом сотрудник Кремля ответил на вопрос СМИ о том, получила ли Москва какие-либо гарантии по подключению отечественного банка к SWIFT.

Что касается гарантий для Россельхозбанка - прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT, есть определенные надежды на переговоры - на основе тех переговоров, которые уже состоялись. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Эксперт добавил, что в настоящее время очень важно понимать, что по-прежнему судьба сделки находится в руках тех, с кем ООН должны согласовать российскую часть соглашения. Дальнейшая судьба инициативы будет решаться по истечению 60 дней.

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