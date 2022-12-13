В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР

Дмитрий Песков рассказал о темах переговоров между политиками.

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина и президента ЮАР (ЮЖноафриканской республики) Сирила Рамафосы был конструктивным и продолжительным. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 мая сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что иностранный политик рассказал коллегам из Москвы о своих мирных усилиях по украинскому кризису.

Вы знаете, что был телефонный разговор, весьма продолжительный, и действительно господин Рамафоса говорил о том, что, конечно, Африка как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Лидер ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил общественности о том, что от лица стран Африки поговорил с президентами РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Политик презентовал коллегам региональную мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. В Москве и Киеве согласились принять африканскую миссию. Об этом проинформированы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза.

Песков адресовал вопрос об отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине авторам идеи.

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