Песков адресовал вопрос об отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине авторам идеи

В Кремле рассказали, что тему надо обсуждать с автором предложения.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков отметил, что не знаком с предложением отменить указ от 19 февраля 1954 года о передаче Крыма украинским властям. Чиновник в рамках регулярного телефонного брифинга переадресовал соответствующий вопрос авторам подобной инициативы.

Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, не слышал, не видел, не знаю, кто их высказывает. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше за разъяснениями обращаться к авторам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил СМИ о решении начать работу над обращением в Конституционный суд страны ради отмена указа Президиума Верховного Совета СССР

Песков заявил, что уникальность "Кинжалов" подтверждена специалистами.

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