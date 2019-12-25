В Москве по состоянию на 6 апреля 4484 заболевших коронавирусом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию регионов на приезд москвичей в период эпидемии коронавируса.

Официальный представитель Кремля отметил, что причина может крыться в особом эмоциональном фоне.

Он в отдельных случаях может присутствовать, наверное, - сказал Песков.

Чиновник добавил, что не стоит "красить все регионы одной краской". Так Дмитрий Песков отвечал на вопрос о том, как в Кремле оценивают негативную реакцию жителей регионов на приезд жителей Москвы.

Отметим, в столице по состоянию на 6 апреля 4484 заболевших коронавирусом.

Ранее были названы регионы России, где выявили новые случаи заражения COVID-19.