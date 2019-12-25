Названы регионы России, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

Всего за сутки выявлено почти 1000 новых заболевших.

Опубликованы новые данные по заболеваемости COVID-19 в России по регионам по состоянию на утро 6 апреля 2020 года.

Утром в понедельник 6 апреля опубликованы новые статистические данные по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России в целом и данные по регионам. Всего на сегодняшний день в России за сутки выявлено 954 новых случаев инфицирования. Нарастающим итогом в России 6 343 заболевших, 406 выздоровевших (+51 за сутки) и 47 (+2 за сутки) летальных исходов.

По регионам новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией расположились следующим образом:

Москва - 591

Московская область - 82

Санкт-Петербург - 35

Республика Коми - 31

Республика Татарстан - 16

Краснодарский край - 11

Ивановская область - 10

Тульская область - 10

Вологодская область - 10

Воронежская область - 9

Ставропольский край - 9

Республика Марий Эл - 9

Нижегородская область - 9

Липецкая область - 8

Тамбовская область - 8

Республика Бурятия - 8

Волгоградская область - 7

Архангельская область - 6

Республика Адыгея - 6

Брянская область - 5

Рязанская область - 5

Ленинградская область - 5

Республика Дагестан - 5

Пензенская область - 5

Алтайский край - 5

Белгородская область - 4

Свердловская область - 4

Челябинская область - 4

Мурманская область - 3

Республика Северная Осетия - 3

Красноярский край - 3

Иркутская область - 3

Владимирская область - 2

Тверская область - 2

Республика Карелия - 2

Новгородская область - 2

Чувашская Республика - 2

Оренбургская область - 2

Республика Хакасия - 2

Кемеровская область - 2

Калужская область - 1

Костромская область - 1

Орловская область - 1

Смоленская область - 1

Псковская область - 1

Чеченская Республика - 1

Республика Мордовия - 1

Ульяновская область - 1

Республика Крым - 1

Фото: стопкоронавирус.рф