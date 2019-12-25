Названы регионы России, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

Опубликованы новые данные по заболеваемости COVID-19 в России по регионам по состоянию на утро 6 апреля 2020 года.
Утром в понедельник 6 апреля опубликованы новые статистические данные по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России в целом и данные по регионам. Всего на сегодняшний день в России за сутки выявлено 954 новых случаев инфицирования. Нарастающим итогом в России 6 343 заболевших, 406 выздоровевших (+51 за сутки) и 47 (+2 за сутки) летальных исходов.
По регионам новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией расположились следующим образом:
Москва - 591
Московская область - 82
Санкт-Петербург - 35
Республика Коми - 31
Республика Татарстан - 16
Краснодарский край - 11
Ивановская область - 10
Тульская область - 10
Вологодская область - 10
Воронежская область - 9
Ставропольский край - 9
Республика Марий Эл - 9
Нижегородская область - 9
Липецкая область - 8
Тамбовская область - 8
Республика Бурятия - 8
Волгоградская область - 7
Архангельская область - 6
Республика Адыгея - 6
Брянская область - 5
Рязанская область - 5
Ленинградская область - 5
Республика Дагестан - 5
Пензенская область - 5
Алтайский край - 5
Белгородская область - 4
Свердловская область - 4
Челябинская область - 4
Мурманская область - 3
Республика Северная Осетия - 3
Красноярский край - 3
Иркутская область - 3
Владимирская область - 2
Тверская область - 2
Республика Карелия - 2
Новгородская область - 2
Чувашская Республика - 2
Оренбургская область - 2
Республика Хакасия - 2
Кемеровская область - 2
Калужская область - 1
Костромская область - 1
Орловская область - 1
Смоленская область - 1
Псковская область - 1
Чеченская Республика - 1
Республика Мордовия - 1
Ульяновская область - 1
Республика Крым - 1
Фото: стопкоронавирус.рф
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