Впервые пациента с коронавирусом выявили в Карелии.

В России подтвердили 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах страны. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным специалистов, на утро 6 апреля количество зараженных COVID-19 по стране составило 6343 человека. Впервые диагноз с коронавирусом подтвердился у пациента из Карелии.

При этом уже 406 россиян по стране выздоровели. Количество погибших за все время распространения инфекции составило 47 человек. Медики уточнили, что в России эксперты провели более 758 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции в организме человека.

Напомним, что согласно статистике ВОЗ, от коронавируса по всему миру умерло более 63 тысяч человек. Зараженными инфекцией считаются порядка 1,15 миллиона человек.

В Кузбассе выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом.

Отметим, что ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что первым явным симптомом при заражении человека коронавирусом COVID-19 является высокая температура. В выступлении для западных СМИ (в частности, для портала ANews) она подтвердила, что симптомами коронавируса является высокая температура, сухой кашель и давление в груди.

Видео: ANews / YouTube