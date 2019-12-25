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В Петербурге зафиксировали 35 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:33
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nastya960

В Петербурге зафиксировали 35 новых случаев коронавируса

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За все время умерли 2 человека, поправились 32.

Стало известно, что за последние сутки в Петербурге зафиксировали 35 новых случаев коронавирусной инфекции. То есть всего на данный момент известно о 226 инфицированных петербуржцах. За всё время поправились 32 человека, умерли 2 человека. 

В России при этом зафиксировали 954 новых случая COVID-19, за сутки выздоровел 51 пациент, умерли двое. Всего заболели 6343 человека, из них поправились 406, умерли 47. 

Российские ученые признали свою ошибку о мутациях коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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