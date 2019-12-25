Песков оценил поездку Путина в Коммунарку

Пресс-секретарь президента России появился в передаче "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих впечатлениях от визита Владимира Путина в здание больницы в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом. Песков описал поездку фразой "это в его стиле".

Представитель Кремля заявил, что поездка была неожиданной, а сам президент предпочитает всегда увидеть самостоятельно, как "обстоят дела на передовой".

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин утвердил перечень поручений Правительству, которые озвучил в своем обращении по ситуации с коронавирусом в стране.