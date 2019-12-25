Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

Министрам поручено организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.

Владимир Путин утвердил перечень поручений Правительству, которые озвучил в своем обращении по ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно ним с 1 апреля семьи с детьми до 3 лет, имеющие право на маткапитал, будут получать 5 тысяч рублей в течение 3 месяцев.

Министрам поручено организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране, а также определить перечень пострадавших сфер экономики.

До 30 марта кабмин должен на полгода обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса и уплаты страховых взносов в соцфонды микропредприятиями, пострадавшими от коронавируса.

До 20 апреля должен быть принят закон о праве физлиц и ИП требовать кредитных каникул на полгода в случае падения доходов на 30% и более.

Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля.