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Сегодня, 12:10
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Rybka123

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

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Министрам поручено организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.

Владимир Путин утвердил перечень поручений Правительству, которые озвучил в своем обращении по ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Согласно ним с 1 апреля семьи с детьми до 3 лет, имеющие право на маткапитал, будут получать 5 тысяч рублей в течение 3 месяцев.

Министрам поручено организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране, а также определить перечень пострадавших сфер экономики.

До 30 марта кабмин должен на полгода обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса и  уплаты страховых взносов в соцфонды микропредприятиями, пострадавшими от коронавируса. 

До 20 апреля должен быть принят закон о праве физлиц и ИП требовать кредитных каникул на полгода в случае падения доходов на 30% и более. 

Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля

Теги: коронавирус, правительство, путин
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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