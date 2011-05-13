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Песков оценил итог периода президентства Байдена

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Он подчеркнул, что США последовательно наступали на интересы РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил итог периода президентства в США Джо Байдена. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По словам Пескова, президентство Байдена стало кульминацией всех процессов в отношениях Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что США последовательно наступали на интересы РФ. Также Песков отметил, что нынешние отношения двух стран сейчас находятся на самой низшей точке.

Ранее Песков заявил, что у Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: джо байден, дмитрий песков, президент сша, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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