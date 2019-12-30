Песков объяснил спешку с конституционной реформой

Депутаты принимают правки быстрее, так как их внес президент страны.

Кремль объяснил спешку с принятием поправок к Конституции. Дмитрий Песков пояснил, что инициативы президента всегда рассматриваются в приоритетном порядке. Таким же способом они и реализуются. Пресс-секретарь главы государства добавил "РИА Новостям", что "в долгий ящик ничего откладываться не будет". Работа над принятием изменений будет сопровождаться общественными и экспертными обсуждениями. Планируется внедрять масштабную информационную кампанию.

Напомним, что Владимир Путин предложил законопроект, вносящий правки в 22 статьи Конституции РФ. Это произошло во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Ранее Piter.tv писал о том, что Вишневский считает, что выборы в Госдуму могут пройти досрочно.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, United Nations