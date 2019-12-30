Песков объяснил спешку с конституционной реформой

Кремль объяснил спешку с принятием поправок к Конституции. Дмитрий Песков пояснил, что инициативы президента всегда рассматриваются в приоритетном порядке. Таким же способом они и реализуются. Пресс-секретарь главы государства добавил "РИА Новостям", что "в долгий ящик ничего откладываться не будет". Работа над принятием изменений будет сопровождаться общественными и экспертными обсуждениями. Планируется внедрять масштабную информационную кампанию.
Напомним, что Владимир Путин предложил законопроект, вносящий правки в 22 статьи Конституции РФ. Это произошло во время ежегодного послания Федеральному собранию.
Ранее Piter.tv писал о том, что Вишневский считает, что выборы в Госдуму могут пройти досрочно.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, United Nations
Обсуждение ( 1 )
Да, все уже убедились как в приоритетном порядке реализовывались до оскомины майские указы деятельного гаранта. Сейчас в спешном порядке принимаются поправки в конституцию и их "обсуждение". Под предлогом заботы и устойчивом развитии социального государства ныне правящими "кланами-благодетелями" вносится предложение о закреплении в конституции МРОТ. Вот только мало кто полагает и понимает, что этот минимальный размер оплаты труда искусственно сдерживался и ранее и будет сдерживаться на нужном для этой "продвинутой" двуличной и с двойными подходами "системы" уровне ... ням-ням-ням , что-то сродни - любви мачехи к своей падчерице...Ну ведь проходили мы это уже... четверть века это наблюдаем за нашими гениями-манипуляторами. По большому счёту так и будет и по сути в этих поправках ничего революционного нет, поверьте. Мы все были свидетелями как наплевали на конституцию СССР и как её "самоотверженно" защитили правящие номенклатурные паразитирующие элиты-халявщики.