В Кремле считают, что некоторые страны пытаются вести нечестную конкурентную борьбу.

Дмитрий Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина рассказал в интервью российской журналистке Наили Аскер-заде в рамках проекта "Опасный вирус. Первый год" для телеканала "Россия-1". Чиновник уточнил, что отношение стран к препарату из РФ "Спутник V" связано с вопросами конкуренции. Так он прокомментировал вопрос о том, почему появление вакцины восприняли за рубежом неоднозначно.

На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится...Все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Песков напомнил, что созданием вакцины Спутник V" занимались представители НИЦ имени Гамалеи. Спикер считает, что их работа ставила под угрозу работу крупнейших производителей фарминдустрии за границей.

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Фото: Piter.tv