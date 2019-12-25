Пресс-секретарь рассказал, что это техническая задержка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам. Его слова приводит радио "Говорит Москва".

У Пескова спросили, почему время на часах главы государства не совпадало с временем трансляции. Это заметили зрители. Пресс-секретарь объяснил это технической задержкой. По его словам, она была связана с монтажом и перегоном видеозаписи.

Ранее Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Глава государства подчеркнул, что работникам сохранят заработную плату.