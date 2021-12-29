Песков: обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем стало больше

Москва на протяжении 15 лет надеялась, что проблемные ситуации будут исчезать, отметили в Кремле.

Обозначенных президентов России Владимиром Путиным в Мюнхенской речи 2007 года проблем стало больше. Такое мнение в интервью "РИА Новости" высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва все эти годы надеялась, что проблемные ситуации будут исчезать. Среди таковых Песков назвал движение Североатлантического альянса к границам РФ, вопрос безопасности Европы и угрозу терроризма.

Очень хотелось бы, чтобы проблем, которые именовал Путин в Мюнхенской речи, стало меньше в 2022-м году. Но их меньше не стало, их стало больше. Зачем НАТО идет к нашим границам? И безопаснее ли становится европейский континент? Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он добавил, что считает НАТО "военной организацией, которая нацелена, прежде всего, против нас".

Ежегодная конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 1963. Особый резонанс вызвало выступление Путина на мероприятии в 2007 году. Тогда глава государства резко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, расширения Североатлантического альянса и однополярность мира.

Ранее Песков заявил, что НАТО до сих пор не ответила на вопросы, заданные Путиным в Мюнхене.

Видео: Telegram / РИА Новости