Песков о падении цен на нефть: ситуация напряжённая

В Москве следят за обстановкой на мировых рынках нефти после решения Трампа о пошлинах.

В Кремле рассказали о падении цен на нефть. По мнению Дмитрия Пескова, ситуация наблюдается неспокойная. Соответствующее заявление официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине сделал в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 7 апреля. Чиновник сказал СМИ, что на глобальном топливом рынке фиксируется чрезвычайно нестабильная ситуация, которая связана с решением американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе ввести пошлины в отношении большинства государств мира.

Это тот показатель, который очень важен для пополняемости нашего бюджета. Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Согласно информации от биржи на утро 10:08 по московскому времени, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 63 доллара за баррель впервые с 12 апреля 2021 год.

Кремль готов приложить все усилия для дипломатического разрешения ядерной проблемы.

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