Кремль готов приложить все усилия для дипломатического разрешения ядерной проблемы

Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Ирана о готовности обсуждать вопрос с американскими властями при посредниках.

Москва находится в постоянном контакте с иранским руководством и готова приложить все усилия для политико-дипломатического разрешения ядерной проблемы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 7 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля отреагировал на вопрос СМИ о том, предлагала ли наша страна какую-либо помощь Тегерану в контексте заявления главы местного министерства по иностранным делам о готовности вести переговоры с Вашингтоном по ядерной программе через международных посредников.

Мы находимся в постоянной консультации с нашими иранскими партнерами, в том числе и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопрос. Этот процесс будет продолжаться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле ответили на вопрос о личном разговоре Путина и Овечкина.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ