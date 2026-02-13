Песков: новый раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет на следующей неделе

В Москве не смогли назвать точные сроки проведения мероприятия, а также локацию.

Новый раунд переговоров трехсторонних российско-американско-украинских переговоров пройдет на следующей неделе. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 13 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что о точном месте и времени такого международного диалога Москва сообщит СМИ позже.

Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно, это будет следующая неделя. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков ответил на вопрос о расширении экономического сотрудничества с США.

