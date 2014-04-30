Песков: новые дополнительные выплаты россиянам сейчас не планируются

Он напомнил, что в августе начали начислять выплаты родителям школьников на подготовку к новому учебному году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дополнительные выплаты гражданам страны, помимо тех, что ранее анонсировал глава государства Владимир Путин, не планируются. Об этом пишет ТАСС

В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах [из] различных ведомств силового блока <…> О других категориях сейчас речи не идет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля напомнил, в августе начали начислять единовременные выплаты родителям школьников на подготовку к новому учебному году, что является немаловажным процессом.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Одним из указов затрагивает выплаты пенсионерам, которые проходили военную службу, службу в органах внутренних дел, национальной гвардии России и в других ведомствах. Второй указ распространяет единовременную выплату на остальные категории пенсионеров.

Фото: kremlin.ru