В Кремле не сочли достойным внимания материал журналистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не заинтересовался публикацией о наркотиках из Аргентины. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам чиновника, сотрудников администрации президента на наркотики не проверяют.

Законом о госслужбе они не предусмотрены. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он заявил, что в Кремле не сочли достойным внимания материал журналистов о кокаине в российском посольстве в Буэнос-Айресе, хоть и ознакомились с ним.

Ранее в Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду.

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