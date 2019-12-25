Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не заинтересовался публикацией о наркотиках из Аргентины. Об этом пишут "РИА Новости".
По словам чиновника, сотрудников администрации президента на наркотики не проверяют.
Законом о госслужбе они не предусмотрены.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он заявил, что в Кремле не сочли достойным внимания материал журналистов о кокаине в российском посольстве в Буэнос-Айресе, хоть и ознакомились с ним.
Ранее в Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду.
Фото: pixabay.com
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