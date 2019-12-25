  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков не заинтересовался публикацией о наркотиках из Аргентины
Сегодня, 14:02
140
matveyvn

Песков не заинтересовался публикацией о наркотиках из Аргентины

0 0

В Кремле не сочли достойным внимания материал журналистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не заинтересовался публикацией о наркотиках из Аргентины. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам чиновника, сотрудников администрации президента на наркотики не проверяют.

Законом о госслужбе они не предусмотрены.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он заявил, что в Кремле не сочли достойным внимания материал журналистов о кокаине в российском посольстве в Буэнос-Айресе, хоть и ознакомились с ним.

Ранее в Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду.

Фото: pixabay.com

Теги: аргентина, кремль, наркотики, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии