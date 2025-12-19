По его словам, в Кремле не хотят публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать суть "формулы Анкориджа". Об этом он заявил журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, затрагивает ли "формула Анкориджа" вопрос принадлежности территорий. Этот термин использовал помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам российско-американских переговоров в Кремле, прошедших вечером 22 января. По его словам, без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине невозможно.

Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются. И поэтому какая именно формула подразумевается под "формулой Анкориджа", я вам говорить не могу и не буду. Считаем это нецелесообразным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия продолжит борьбу за активы.

