В Кремле активы, что российские активы удерживают незаконно.

Россия продолжит борьбу за свои замороженные активы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил, что Россия готова направить в учрежденный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных ранее активов. По словам Пескова, это решение не означает, что Москва утратила все надежды на их возвращение.

Мы считаем, что удерживаются все эти активы во всех странах, где бы они не удерживались, незаконно. Мы не принимаем это. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал слова Трампа о секретном оружии.

Видео: Telegram / СМОТРИ