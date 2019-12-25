Он отметил, что в Кремле выражают сожаления по данному поводу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выборы в США соревнованием в большей нелюбви к России. По его словам, дебаты Трампа и Байдена в Кремле не смотрели, лишь читали сообщения в прессе.

Чиновник отметил, что выбирать победителей в Кремле не будут, так как это право американского народа.

Соревнования в большей нелюбви к России - это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в США. Дмитрий Песков, официальный представитель США

Он отметил, что в Кремле выражают сожаления по данному поводу.

Ранее Песков заявил, что терпеть хамства в общении с Европой никто не собирается.

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