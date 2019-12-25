Песков: терпеть хамства в общении с Европой никто не собирается

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил "раздражитель" в отношении с ФРГ.

Дмитрий Песков рассказал об отношениях с Европой. По словам пресс-секретаря президента России, в Москве "терпеть хамства никто не собирается". Об этом чиновник заявил во время интервью для "Первого канала". По словам эксперта, ранее об этой же позиции говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако Кремль продолжит попытки объяснения российской позиции иностранным партнерам.

Путин сегодня говорил, что нам нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять нашу позицию нашим партнерам. В Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По словам Дмитрия Пескова, Россия и Германия имеют определенные сложности в отношениях из-за возникшего "раздражителя". Однако Песков заявил, что стороны работают над тем, чтобы этот раздражитель "иллюминировать сообща".

В Кремле заявили, что Россия может обеспечить водой Крым и без Украины.

Фото: Piter.tv

