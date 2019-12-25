Песков назвал успехом РФПИ продвижение "Спутника V" в 71 стране

В Кремле оценили условия, при которых РФ продвигает свою вакцину в мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил успехи применения отечественной вакцины "Спутник" в мире. Свое мнение чиновник высказал в эфире телеканала "Россия-24". Пресс-секретарь президента Владимира Путина назвал огромным успехом РФПИ распространение препарата для профилактики ковида в более чем 70 странах.

Ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. РФПИ пронес вакцину через все эти препоны. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Дмитрий Песков напомнил прессе о том, что РФПИ использует средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе. Этот вопрос является очень чувствительным для государства и ответственной темой. По словам чиновника, стране необходимы вложения в экономику и большие проекта. А канал РФПИ представляет из себя надежность.

В настоящее время "Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек. Этот показатель составляет больше 50% населения Земли.

Для исследования эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" нужно три недели.

Фото: YouTube / Россия-1