Кирилл Дмитриев раскрыл сведения о начале изучения действенности отечественной вакцины к новому штамму ковида.

Для исследования эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" нужно три недели. Такое заявление американским журналистам в эфире телеканала CNBC сделал глава Российского фонда прямых инвестиций. Кирилл Дмитриев подчеркнул, что сейчас РФПИ также находится в тесном сотрудничестве европейским регулятором (ЕМА) по регистрации вакцины.

"Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек. По числу полученных государственных одобрений вакцина от коронавирусной инфекции находится на второй позиции в мире. Эффективность прививки для пациентов составляет 97,6%. Такая статистика презентована по итогу анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

Доктор Мясников назвал ревакцинацию единственным способом защиты от омикрон-штамма.

Фото: YouTube / Интерфакс

