Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем

Чиновник из РФ не встречался с президентом Украины в Омане.

Дмитрий Песков назвал сообщения о встрече Николая Патрушева с Владимиром Зеленским враньем. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России.

Ранее появилась информация о том, что секретарь СовБеза видел главу Украины в Омане. Об этом заявили в украинской программе "Схема". Журналисты опубликовали материал о том, что представитель из РФ летал в Оман на чартерном рейсе. Там проводил свой отпуск президент Украины. Зеленский якобы вернулся домой на том же самолете, на котором к нему прилетел Патрушев. Данные сведения в Кремле считают недостоверными.

В пресс-службе Зеленского заявили, что тот действительно отдыхал на побережье Оманского залива. Однако ему пришлось прервать поездку. Это произошло из-за крушения украинского самолета в Тегеране.

Ранее Piter.tv писал о том, что Николай Патрушев посетил ЦТСС. В России появится цифровая верфь.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News