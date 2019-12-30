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Николай Патрушев посетил ЦТСС. В России появится цифровая верфь
Сегодня, 12:32
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arteliseev

Николай Патрушев посетил ЦТСС. В России появится цифровая верфь

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Визит состоялся сегодня.

Как сообщает пресс-служба аппарата Совбеза, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Центр технологии судостроения и судоремонта в Петербурге.

В ходе визита Патрушеву рассказали о планах Центра для инновационного развития судостроительной отрасли. Особое внимание было уделено проектированию Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии. На его базе совсем скоро  планируется создание первой в России цифровой верфи.

Напомним, что ЦТСС является ведущим технологическим центром судостроения России. Он проводит исследования в области создания современных технологий для судостроения, в том числе на основе использования новых источников энергии и новых физических явлений.

Ранее мы сообщили, что петербургская верфь передала ВМФ корабль нового поколения.

Фото: Центр технологии судостроения и судоремонта

Теги: патрушев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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