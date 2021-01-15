Он напомнил об известной в России пословице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

В интервью Гостелерадио Ирана Песков напомнил, что еще во времена Советского Союза против страны вводились разные ограничения во многих областях. Он отметил, что Иран платит такую же цену за независимость и суверенитет.

Также пресс-секретарь президента напомнил об известной в России пословице, которая звучит так: "Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче".

Ранее Песков заявил, что спецоперация завершится, когда ее цели будут достигнуты.

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