Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
В интервью Гостелерадио Ирана Песков напомнил, что еще во времена Советского Союза против страны вводились разные ограничения во многих областях. Он отметил, что Иран платит такую же цену за независимость и суверенитет.
Также пресс-секретарь президента напомнил об известной в России пословице, которая звучит так: "Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче".
Ранее Песков заявил, что спецоперация завершится, когда ее цели будут достигнуты.
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