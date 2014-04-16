По его словам, это все является предметом для обсуждения с теми, кто будет у власти в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разговоры о военном присутствии России в Сирии преждевременными. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, надеется ли Москва сохранить свое военное присутствие в Сирии после того, как представители вооруженной оппозиции установили контроль над страной. Песков отметил, что это все является предметом для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии.

Напомним, после переговоров с рядом участников сирийского конфликта президент республики Башар Асад принял решение уйти с поста, дав указание мирно передать власть.

Ранее Песков заявил, что Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине.

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