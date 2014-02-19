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Песков: Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине

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По его словам, украинские потери кратно превышают потери российской армии

Россия ознакомилась с заявлением избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на данные о потерях на фронте, приведенные Трампом.  Песков отметил, что эти цифры о потерях "изложены в украинских трактовках".

Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь 

Ранее политолог Блохин ответил на заявление Трампа о готовности Украины к переговорам.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, дональд трамп, пресс-секретарь президента россии, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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