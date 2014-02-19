Песков: Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине

Россия ознакомилась с заявлением избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле отреагировали на данные о потерях на фронте, приведенные Трампом. Песков отметил, что эти цифры о потерях "изложены в украинских трактовках".
Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь
Ранее политолог Блохин ответил на заявление Трампа о готовности Украины к переговорам.
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