По его словам, украинские потери кратно превышают потери российской армии

Россия ознакомилась с заявлением избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на данные о потерях на фронте, приведенные Трампом. Песков отметил, что эти цифры о потерях "изложены в украинских трактовках".

Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь

Ранее политолог Блохин ответил на заявление Трампа о готовности Украины к переговорам.

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