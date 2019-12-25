Песков назвал протесты рестораторов в Петербурге неуважением к людям

Кремль не может в это вмешиваться, отметил пресс-секретарь президента.

Сопротивление некоторых заведений Петербурга ограничительным мерам на фоне коронавируса в первую очередь отражается на гражданах, так как они подвергаются опасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что такое сопротивление показывает неуважение к людям. И в это же время он не стал отрицать, что из-за ограничений туризм и общепит несут огромные потери.

Кремль не может в это вмешиваться, все-таки это прерогатива властей региона. Но, конечно, создание каких-то движений "сопротивления", <…> это сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. Дмитрий Песков

Песков заявил, что Петербург уже находится у красной черты и приходится делать все возможное, чтобы справиться с пандемией. Пресс-секретарь президента считает, что бизнесу и властям нужно искать совместные пути выхода.

Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе Петербурга.

Фото: Piter.TV