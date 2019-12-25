Пандемия коронавируса грозит ухудшениями в глобальной мировой экономике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пандемию беспрецедентным вызовом. По его словам, ситуация в экономике страны также остаётся сложной. Но и другие страны, отметил чиновник, сталкиваются с трудностями.

Мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что пандемия коронавируса помимо последствий для здоровья людей грозит ухудшениями в глобальной мировой экономике.

Песков подчеркнул, что от правительства и руководства страны зависит — насколько получится минимизировать последствия пандемии в экономике.

Ранее Песков заявлял о беспокойстве в Кремле из-за коронавируса.